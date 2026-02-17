Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İsmail Hacıoğlu neden gözaltına alındı testi pozitif mi çıktı?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunun yeni dalgasında dikkat çeken isimlerin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun da olması dikkat çekti. Gözaltı kararlarıyla birlikte İsmail Hacıoğlu’nun neden gözaltına alındığı ve uyuşturucu testinin pozitif mi yoksa negatif mi olduğu ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, İsmail Hacıoğlu neden gözaltına alındı testi pozitif mi çıktı?

İsmail Hacıoğlu neden gözaltına alındı testi pozitif mi çıktı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
09:26
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
09:52

’nun ünlülere uyuşturucu operasyonunun yeni dalgası kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Kaan Tangöze, , Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İsmail Hacıoğlu neden gözaltına alındı testi pozitif mi çıktı?

17 ŞUBAT GÖZALTINA ALINANLARIN İSİM LİSTESİ

Gözaltına alınan 17 isim arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu'nun yer aldığı belirtildi.

İşte gözaltına alınanlar tam liste:

  1. Sırrı Murat Dalkılıç
  2. Rıza Kaan Tangöze
  3. İsmail Hacıoğlu
  4. Murat Cevahiroğlu
  5. Hakan Tunçelli
  6. Barış Talay
  7. Hakan Kakız
  8. Kemal Doğulu
  9. Murat Öztürk
  10. Murathan Kurt
  11. Nailcan Kurt
  12. Alihan Taşkın
  13. Tolga Sezgin
  14. Ramazan Bayar
  15. Aygün Aydın
  16. Buse Görkem Narcı
  17. Furkan Koçan
İsmail Hacıoğlu neden gözaltına alındı testi pozitif mi çıktı?

İSMAİL HACIOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMA SEBEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

*TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak* , *TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme*

*TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak* suçlarından 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir.

İsmail Hacıoğlu neden gözaltına alındı testi pozitif mi çıktı?

İSMAİL HACIOĞLU NERELİ KAÇ YAŞINDA?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 İstanbul doğumlu.

2001'de Bana Şans Dile ile başlayan oyunculuk hayatı, 2024'te ses getiren Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine kadar uzanıyor.

2003 Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 2011 Sadri Alışık Ödülleri başta olmak üzere oyuncu birçok ödül kazandı ve aday gösterildi.

Yer aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan oyuncu şu anda Cennetin Çocukları dizisinde İskender/Kâmil karakterini canlandırıyor.

İsmail Hacıoğlu neden gözaltına alındı testi pozitif mi çıktı?

İSMAİL HACIOĞLU TESTİ POZİTİF Mİ ÇIKTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan operasyon kapsamında ünlü oyuncunun da gözaltına alındığı öğrenilirken henüz test sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Gözaltına alınan isimlerin öncelikle ifadelerine başvurulması bekleniyor, daha sonra ise kan ve saç örneği alınarak uyuşturucu testine tabi tutuluyor.

Testin yapılması durumunda ise 1 ya da 2 hafta içerisinde sonuçların çıkması beklenir.

