Murat Dalkılıç testinin sonucu belli oldu mu? Neden gözaltına alındığı araştırılıyor

Gözaltına alınan isimlerden Murat Dalkılıç’ın testinin sonucu araştırılıyor. Ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze’nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Peki; Murat Dalkılıç test sonuçları çıktı mı ne zaman yapılacak?

Şarkıcı ’ın ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonları kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Ünlü şarkıcının hayranları da haberleriyle birlikte şarkıcının son durumunu ve test sonunun ne çıkacağını araştırmaya koyuldu. Ünlülere yapılan gözaltı işlemlerinin ardından önce ifadelerine başvurulduğu daha sonra ise duruma göre saç ve kan örneği alınarak yasaklı madde testine tabi tutulduğu biliniyor. Sürecin nasıl işleyeceği ise merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonları kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç, ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonları kapsamında gözaltına alındı.
Operasyon, yasaklı madde kullanımı, alımı, bulundurması ve fuhşa teşvik gibi suçlamalarla 25 şüpheliyi kapsıyor.
Murat Dalkılıç ile birlikte Kaan Tangöze, Hakan Kakız, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu gibi 17 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların ifadelerinin ardından duruma göre saç ve kan örnekleriyle yasaklı madde testine tabi tutulacağı belirtildi.
MURAT DALKILIÇ’LA BİRLİKTE KİMLER GÖZALTINA ALINDI SUÇU NE?

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlarından 25 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyon sonucu Terzi isimli mekânın işletme sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, solist Kaan Tangöze, fenomen Hakan Kakız, modacı Kemal Doğulu, 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Ö., 'Züber' ortaklarından Murathan K. ile oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan K. olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

Murat Dalkılıç testinin sonucu belli oldu mu? Neden gözaltına alındığı araştırılıyor

MURAT DALKILIÇ NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir’de doğdu.

Dalkılıç, Profesyonel müzik kariyerine 2008 yılında “Kasaba” adlı EP ile başladı.

2010 yılında şarkıcı Dalkılıç, “Merhaba” isimli ilk stüdyo albümünü yayımladı.

Müzik kariyerinin yanında birçok sinema filminde de yer alan Murat Dalkılıç, Video Müzik Ödülleri ve Altın Kelebek Ödülleri kapsamında çeşitli ödüller aldı.

