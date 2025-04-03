Isparta'da pompalı tüfekli dehşet! Komşuların kavgasında kanlı aktı

Isparta’da bir apartmanda komşular arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle 66 yaşındaki Fahri E. pompalı tüfekle önüne gelene ateş açtı. Korku dolu anların yaşandığı olayda 1’i çocuk 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı. İşte detaylar...

Isparta'da komşular arasında çıkan kavgada dehşet dolu dakikalar yaşandı. Dün öğle saatlerinde bir apartmanda, komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fahri E. (66), pompalı tüfekle komşularına ateş açtı.

POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET

Saldırıda 52 yaşındaki Göfer E. başından ve göğsünden ağır yaralanırken, 14 yaşındaki A.E. ise sağ kolundan ve koltuk altından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Göfer E., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bilinci açık olan Ali E. ise Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli Fahri E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından olay sonrası gözaltına alınan Fahri E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.