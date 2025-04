Çorum'da dehşete düşüren olay! 16 yaşındaki kızı vurdu! Kanyonda ölü bulundu

Çorum'da yaşayan B.Y. konuşmak için buluştuğu 16 yaşındaki kız ile bir anda tartışmaya başladı. Tartışma büyünce 22 yaşındaki genç M.S.K'yı silahla vurup kaçtı. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken kaçan B.Y., İncesu kanyonu civarında silahla vurulmuş halde bulundu. Korkunç olay sonrası B.Y hayatını kaybederken, genç kızın durumu ciddiyetini koruyor.