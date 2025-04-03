Çorum'da dehşete düşüren olay! 16 yaşındaki kızı vurdu! Kanyonda ölü bulundu

Çorum'da yaşayan B.Y. konuşmak için buluştuğu 16 yaşındaki kız ile bir anda tartışmaya başladı. Tartışma büyünce 22 yaşındaki genç M.S.K'yı silahla vurup kaçtı. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken kaçan B.Y., İncesu kanyonu civarında silahla vurulmuş halde bulundu. Korkunç olay sonrası B.Y hayatını kaybederken, genç kızın durumu ciddiyetini koruyor.

Dehşete düşüren olan Çorum'un Ortaköy ilçesinde meydana geldi. 22 yaşındaki B.Y. ile 16 yaşındaki M.S.K. isimli genç kız arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce B.Y., M.S.K.'yi silahla vurarak yaraladı.

GENÇ KIZ AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.S.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerinden kaçan B.Y., ilçedeki İncesu kanyonu civarında silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan B.Y. hayatını kaybetti. M.S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.