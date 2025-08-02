TOGG yurt dışı satışları başlıyor! Yerli otomobil dünya sahnesinde

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ilk olarak 2023 yılında T10X modeliyle satışa çıktı. T10X modeli, kendi segmentinde oldukça dikkat çeken bir başarı yakaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle banttan indirilen ilk otomobil sonrasında satışa çıkarılanTOGGSUV(T10X) modeli, şu ana kadar yaklaşık 50 binden fazla satış gerçekleştirdi.

TOGG DÜNYA SAHNESİNDE!

Elektrikli otomobil pazarına damga vuran TOGG, yurt dışı pazarına da giriyor. Almanya'nın en önemli gazetelerinden Bild'de yayımlanan haberde, TOGG’un tamamen elektrikli T10X modelinin bu yıl Münih’te düzenlenecek IAA Mobility Fuarı’nda tanıtılmasının ardından, Almanya yollarında olacağı bildirildi.

NEDEN ALMANYA TERCİH EDİLDİ?

Haberde, 2024'te satışın 30 bini geçtiği ve bunun Tesla ve BYD'nin toplam satışlarından daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. "Şimdi Almanya ve böylelikle ilk yurt dışı pazarı, adımını takip ediyor" ifadesi kullanılan haberde, Almanya'da 3 milyondan fazla Türk yaşadığından, bunun tesadüf olmadığı belirtildi.

Stuttgart'ta bir ofisin bulunduğuna dikkat çekilen haberde, satışların 2025 sonunda başlamasının planlandığı, alımların bayi ağı olmadan doğrudan dijital platform "Trumore" üzerinden gerçekleşeceği aktarıldı.