Isparta'da Somalili askerler maçta olay çıkardı! Türk askerleri de karıştı, ağır yaralılar var

Isparta’daki askeri kışlada Somali uyruklu askerler arasında futbol maçı sonrası ortalık karıştı! Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle Türk askerlerinin de dahil olduğu kavgada 2’si ağır çok sayıda asker yaralandı.

Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somali uyruklu askerler arasında futbol maçı sonrası kavga çıktı. Saat 22.30 sıralarında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, olayda 24 asker yaralandı. Kışlaya sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, askerler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

TÜRK ASKERLERİ DE ARAYA GİRDİ

Saat 21.00 sıralarında, kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrası başlayan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olay büyüyünce Türk askerleri de araya girdi, ancak yaşanan arbedede çok sayıda kişi yaralandı.

24 ASKER YARALANDI

Isparta Şehir Hastanesi’ne gelerek olay hakkında bilgi alan ve yaralı askerleri ziyaret eden Isparta Valisi Abdullah Erin konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada; "Bugün akşam saatlerinde saat 21.00 civarında Isparta merkezde bulunan Piyade Komando Eğitim Tugayı’nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerden iki grup arasında futbol maçı sonrası bir kavga olayı meydana geldi. Bu kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldılar. Bu olay sırasında gerek Somali uyruklu gerekse kendi askerlerimizde hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi. Emniyet ekiplerimiz de olay tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla olay yerine sevk edildi. Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve kendi askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemize sevk ettiler. Buralarda tıbbi müdahaleler gerçekleşti. Çoğu asker ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi" şeklinde konuştu.

AĞIR YARALILAR VAR

Vali Erin, "Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında onlarda sağlıklarına kavuşurlar" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı askerlerin tedavileri sürüyor.