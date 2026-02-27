İşsizlere çare oldu, toprakta kendiliğinden yetişiyor! Eklem ve kemik hastalıklarına bire bir

Şifa kaynağı olarak bilinen toprakta kendiliğinden yetişen sarmaşık ve kedirgenler toplanmaya başladı. Birçok kişinin sağlık için tükettiği otlar pazar tezgahlarında yerini aldı. İşsizlere iş olan otlar şehirde yaşayanların da sofralarını süslüyor.

Yumurtalı ve yoğurtlu iki ayrı türde yemeği yapılan otlar, bu yıl yağışların da etkili olması ile birlikte dağlarda çıkmaya başladı.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesi'nde de severek tüketilen kedirgen ve sarmaşıklar, kemik ağrılarından romatizmaya kadar bir çok hastalığa da iyi geldiği biliniyor.

Pazar tezgahlarında yerini alan sezonun ilk otları, fiyatıyla toplayanı lezzetiyle de yiyeni mutlu ederken, sezonun ilk ürünleri bağı 150 TL'den satılıyor.

İDRAR YOLLARINA DA FAYDALI

Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yer alan kedirgen ve sarmaşık otlarını toplamasının zahmetli ama bir yandan da çok zevkli olduğunu ifade eden pazarcı Hayrullah Acar; "Aydın’ımızın meşhur otu olan kedirgen sezonumuz başladı. Bu hafta ilk kedirgenlerimizi getirdik. Kuşkonmaz olarak da bilinir ama yöremizin kedirgeni farklıdır. Dağlarda kendiliğinden yetişir. Yağmurlardan sonra baharda çıkar bu. Faydalı bir bitki. Bilhassa idrar yolları iltihabına çok faydalıdır. Çok faydalıdır. Dağlardan toplaması da bir o kadar zahmetlidir. Toplandığı yerler açısından zahmetli ama zevkli bir şey. Herkes yerini bulamaz ama toplayan bilir onu. Toplaması da çok zevkli olur. Bölgemizin önemli lezzetlerinden. İlk kedirgenleri satmaya başladık. Bağı 150 TL’den satıyoruz. Yağışlar devam ederse bunlar da olmaya devam edecek" dedi.