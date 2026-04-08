İstanbul barajlarında doluluk oranları nasıl? Son yağmurlar su seviyesini ne kadar yükseltti? İşte İSKİ verileri

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında hem tekil hem de toplam doluluk oranları belli oldu. Buna göre kent genelinde en yüksek su seviyesinde sahip baraj yüzde 92,71 ile Elmalı barajı olurken, kentin en düşük su seviyesine sahip barajı ise yüzde 44,79 su seviyesi ile Sazlıdere barajı oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel olarak paylaşılan verilere göre; 8 Nisan Çarşamba günü itibariyle İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 69,51’e ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da yağışlı havanın hafta boyunca etkili olması beklenirken, yağışların etkisiyle baraj doluluk oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor.
İstanbul’da geçmiş yıllarda aynı tarihlerde tespit edilen baraj doluluk oranları İSKİ tarafından paylaşıldı. Buna göre 8 Nisan tarihli geçmiş verilere bakıldığında en düşük oran 2023 yılında yüzde 41,3 olarak kaydedildi. 2020 yılında ise 8 Nisan’daki baraj doluluk oranı yüzde 70,14 olarak belirlenmişti.
8 Nisan 2026 tarihli İstanbul baraj doluluk oranı ise yüzde 69,51 olarak ölçüldü.
İstanbul barajlarındaki tekil doluluk oranları ise şu şekilde