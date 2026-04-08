Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İstanbul barajlarında doluluk oranları nasıl? Son yağmurlar su seviyesini ne kadar yükseltti? İşte İSKİ verileri

İstanbul barajlarında doluluk oranları milyonlarca kişiyi etkiliyor. Aralık ayında kent genelindeki barajların toplam doluluk oranı yüzde 17 seviyelerine kadar gerilemişti. Susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan şehirde, meteorolojiden gelecek iyi haberler beklenirken, özellikle yağışlı geçen mart ayı yüzleri güldürdü. Peki, İstanbul barajlarında doluluk oranları nasıl? Son yağmurlar su seviyesini ne kadar yükseltti? İşte İSKİ’nin kamuoyu ile paylaştığı kritik veriler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 13:45

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında hem tekil hem de toplam doluluk oranları belli oldu. Buna göre kent genelinde en yüksek su seviyesinde sahip baraj yüzde 92,71 ile Elmalı barajı olurken, kentin en düşük su seviyesine sahip barajı ise yüzde 44,79 su seviyesi ile Sazlıdere barajı oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajların 8 Nisan 2026 tarihindeki doluluk oranları ve geçmiş yıllarla karşılaştırması açıklandı.
İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı 8 Nisan 2026 itibarıyla yüzde 69,51'e ulaştı.
Kent genelinde en yüksek su seviyesine sahip baraj yüzde 92,71 ile Elmalı barajı oldu.
Kentin en düşük su seviyesine sahip barajı ise yüzde 44,79 su seviyesi ile Sazlıdere barajı oldu.
Geçmiş verilere göre 8 Nisan tarihindeki en düşük baraj doluluk oranı 2023 yılında yüzde 41,3 olarak kaydedildi.
Yağışlı havanın hafta boyunca etkili olması beklenirken, yağışların etkisiyle baraj doluluk oranlarının daha da yükselmesi öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından güncel olarak paylaşılan verilere göre; 8 Nisan Çarşamba günü itibariyle İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 69,51’e ulaştı. Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da yağışlı havanın hafta boyunca etkili olması beklenirken, yağışların etkisiyle baraj doluluk oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİ

İstanbul’da geçmiş yıllarda aynı tarihlerde tespit edilen baraj doluluk oranları İSKİ tarafından paylaşıldı. Buna göre 8 Nisan tarihli geçmiş verilere bakıldığında en düşük oran 2023 yılında yüzde 41,3 olarak kaydedildi. 2020 yılında ise 8 Nisan’daki baraj doluluk oranı yüzde 70,14 olarak belirlenmişti.

8 Nisan 2026 tarihli İstanbul baraj doluluk oranı ise yüzde 69,51 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarındaki tekil doluluk oranları ise şu şekilde

  • Ömerli: 92,12
  • Darlık: 85,58
  • Elmalı: 92,71
  • Terkos: 55,08
  • Alibey: 67,1
  • Büyükçekmece: 55,93
  • Sazlıdere: 44,79
  • Istrancalar: 90,64
  • Kazandere: 63,91
  • Pabuçdere: 54,16
İSTANBUL BARAJLARININ YILLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI

  • 2016: 87,18
  • 2017: 88,13
  • 2018: 91,23
  • 2019: 92,95
  • 2020: 70,14
  • 2021: 77,21
  • 2022: 88,65
  • 2023: 41,3
  • 2024: 81,8
  • 2025: 82,06
  • 2026: 69,51
ETİKETLER
#meteoroloji
#iski
#Su Kaynakları
#Su Yönetimi
#İstanbul Baraj Doluluk Oranları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.