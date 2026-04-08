İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında hem tekil hem de toplam doluluk oranları belli oldu. Buna göre kent genelinde en yüksek su seviyesinde sahip baraj yüzde 92,71 ile Elmalı barajı olurken, kentin en düşük su seviyesine sahip barajı ise yüzde 44,79 su seviyesi ile Sazlıdere barajı oldu.

HABERİN ÖZETİ İstanbul barajlarında doluluk oranları nasıl? Son yağmurlar su seviyesini ne kadar yükseltti? İşte İSKİ verileri İstanbul'un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajların 8 Nisan 2026 tarihindeki doluluk oranları ve geçmiş yıllarla karşılaştırması açıklandı. İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı 8 Nisan 2026 itibarıyla yüzde 69,51'e ulaştı. Kent genelinde en yüksek su seviyesine sahip baraj yüzde 92,71 ile Elmalı barajı oldu. Kentin en düşük su seviyesine sahip barajı ise yüzde 44,79 su seviyesi ile Sazlıdere barajı oldu. Geçmiş verilere göre 8 Nisan tarihindeki en düşük baraj doluluk oranı 2023 yılında yüzde 41,3 olarak kaydedildi. Yağışlı havanın hafta boyunca etkili olması beklenirken, yağışların etkisiyle baraj doluluk oranlarının daha da yükselmesi öngörülüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel olarak paylaşılan verilere göre; 8 Nisan Çarşamba günü itibariyle İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 69,51’e ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da yağışlı havanın hafta boyunca etkili olması beklenirken, yağışların etkisiyle baraj doluluk oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİ

İstanbul’da geçmiş yıllarda aynı tarihlerde tespit edilen baraj doluluk oranları İSKİ tarafından paylaşıldı. Buna göre 8 Nisan tarihli geçmiş verilere bakıldığında en düşük oran 2023 yılında yüzde 41,3 olarak kaydedildi. 2020 yılında ise 8 Nisan’daki baraj doluluk oranı yüzde 70,14 olarak belirlenmişti.

8 Nisan 2026 tarihli İstanbul baraj doluluk oranı ise yüzde 69,51 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarındaki tekil doluluk oranları ise şu şekilde

Ömerli: 92,12

Darlık: 85,58

Elmalı: 92,71

Terkos: 55,08

Alibey: 67,1

Büyükçekmece: 55,93

Sazlıdere: 44,79

Istrancalar: 90,64

Kazandere: 63,91

Pabuçdere: 54,16

İSTANBUL BARAJLARININ YILLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI