İstanbul baraj doluluk oranları geçtiğimiz sene yaşanan kuraklık nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Başkent Ankara’da yaşanan su kesintilerinin İstanbul’da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olurken, İSKİ’den gelen sevindirici haber yüreklere su serpti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul barajlarında kritik seviye aşıldı! Ömerli, Elmalı, Terkos, Darlık…İSKİ barajların su seviyesini tek tek açıkladı İstanbul baraj doluluk oranları, geçtiğimiz senenin kuraklığına rağmen 11 Nisan itibarıyla yüzde 70,05'e ulaşarak olumlu bir tablo çizdi. İstanbul'daki 10 barajın toplam su seviyesi 11 Nisan Cumartesi günü itibarıyla %70,05'e ulaştı. Bu oran, son 10 yılın en düşük 3. seviyesiyle karşılaştırıldığında daha iyi bir durumda. En yüksek doluluk oranına sahip barajlar Ömerli (%92,37) ve Elmalı (%92,54) olurken, Terkos (%56,12) ve Büyükçekmece (%56,57) gibi barajların oranları daha düşük. Son 10 yılda 11 Nisan tarihindeki en yüksek su seviyesi 2019'da %92,77 iken, en düşük seviye 2023'te %41,93 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJLARINDA KRİTİK SEVİYE AŞILDI!

Kent genelinde yer alan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki toplam su seviyesi 11 Nisan Cumartesi günü itibariyle yüzde 70,05’e ulaştı. Bu oran ise son 10 yıldaki en düşük 3. Seviye ile burun buruna olunduğunu gösteriyor. Ancak sene başındaki baraj doluluk oranlarının son 10 yılın en düşük seviyesinde olması bugünkü durumun çok daha iyi noktada olduğunu gösteriyor.

İSKİ BARAJLARIN SU SEVİYESİNİ TEK TEK AÇIKLADI

İstanbul’da kentin su yükünü taşıyan en kritik barajlar arasında Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece gibi barajlar bulunuyor. Ömerli barajı yüzde 37,16 gibi önemli bir paya sahipken, Terkos barajının diğer barajlara göre oranı yüzde 18,09 iken, Büyükçekmece barajı yüzde 12,07’lik bir paya sahip.

11 Nisan 2026 tarihli İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 70,05 olurken barajlardaki tekil doluluk oranları ise şu şekilde

Ömerli: Yüzde 92,37

Darlık: Yüzde 86,11

Elmalı: Yüzde 92,54

Terkos: Yüzde 56,12

Alibey: Yüzde 67,56

Büyükçekmece: Yüzde 56,57

Sazlıdere: Yüzde 45,36

Istrancalar: Yüzde 76,36

Kazandere: Yüzde 62,1

Pabuçdere: Yüzde 57,99

İSTANBUL BARAJLARININ YILLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından son 10 yılın aynı tarihlerinde tespit edilen su seviyelerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, 2016-2026 yılları arasında en yüksek su seviyesi 2019 yılında yüzde 92,77 olurken, 2023 yılındaki yüzde 41,93’lük su seviyesi son 10 yılın en düşük oranı oldu. İşte son 10 yılda 11 Nisan tarihinde ölçülen su seviyeleri.