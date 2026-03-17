Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İstanbul barajlarında son durumu İSKİ açıkladı: Baraj doluluk oranları yüzde 50’ye yaklaştı

İstanbul barajlarında son duruma ilişkin açıklama İSKİ’den geldi. Son 10 yılın en düşük su seviyelerine ulaşan barajlarda yaşanan son kar ve yağmur yağışları doluluk oranlarında etkili olurken, geçtiğimiz yıllarla karşılaştırıldığında ise durumun oldukça endişe verici olduğu görüldü.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 16:12

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranları belli oldu. Buna kent genelinde faaliyet gösteren ve en çok yüksek su seviyesine sahip olan baraj yüzde 85,51 doluluk oranı ile Elmalı Barajı olurken, yüzde 29,11’lik oranı ile su seviyesi en düşük baraj Sazlıdere oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan verilere göre yaklaşık 16 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da toplam baraj doluluk oranı yüzde 45,96’a ulaştı. Bu oran son 10 yıl içindeki en düşük ikinci seviye. İstanbul barajları 17 Mart 2023’te yüzde 35,37 oranında bir doluluk oranına sahipti. Ancak aradan geçen yaklaşık 3 yılda kentin su tüketim seviyesinin yükselmesi de baraj doluluk oranlarının aynı tarihten yüksek olmasının çok da fazla anlam taşımadığını gösteriyor.

İşte aynı tarihlerde son 10 yılın baraj doluluk oranları

  • 2016: 88,4
  • 2017: 88,74
  • 2018: 90,21
  • 2019: 94,04
  • 2020: 60,58
  • 2021: 62,71
  • 2022: 85,03
  • 2023: 35,37
  • 2024: 78,99
  • 2025: 78,48
  • 2026: 45,96
17 MART 2026 İSTANBUL BARAJLARI TEKİL DOLULUK ORANLARI

Kentin içme ve kullanım suyunda hayati önem taşıyan 10 barajda doluluk oranları değişiklik gösteriyor. Buna göre en yüksek su seviyesi yüzde 85,51 ile Elmalı barajında ölçülürken, kentin en düşük su seviyesine sahip barajı yüzde 26,11 su oranı ile Sazlıdere barajı oldu. İşte ayrıntılar...

  • Ömerli: 67,22
  • Darlık: 60,09
  • Elmalı: 85,51
  • Terkos: 29,41
  • Alibey: 34,73
  • Büyükçekmece: 34,54
  • Sazlıdere: 29,11
  • Istrancalar: 31,26
  • Kazandere: 54,47
  • Pabuçdere: 29,19
