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 | Özge Sönmez

İstanbul için kuvvetli sağanak saati verildi! Güneşe aldanmayın: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mayıs Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları düştü, sağanak yağış birçok ili esir aldı. Güneşli bir güne uyanan İstanbullular için uyarı geldi. İşte İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı saat aralığı...

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 10:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Paylaşılan raporda, 27 Mayıs Salı günü İstanbul için uyarılar da yer aldı. Yurt genelinde etkisini gösteren sıcak havalar, yeni haftayla birlikte düşüşe geçti. Hafta boyunca etkili olması beklenen sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti. İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İstanbul için de sağanak uyarısı yapıldı.

İstanbul için kuvvetli sağanak saati verildi! Güneşe aldanmayın: Çok kuvvetli geliyor

İSTANBULLULAR BU SAATE DİKKAT

Haftaya sağanak ile başlayan megakette ise sağanak yağışın cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi. Bugün ise güne oldukça güneşli başlayan İstanbullular için MGM'den uyarı geldi. Yapılan değerlendirmeye göre; İstanbul'da yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

İstanbul için kuvvetli sağanak saati verildi! Güneşe aldanmayın: Çok kuvvetli geliyor

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