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İstanbul için tarih ve saat verildi! Sağanak ve fırtına geri dönüyor: 8 derece birden düşecek

Son haftalarda mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları başta İstanbul olmak üzere düşüyor. İBB yetkililerinden yapılan açıklamaya göre megakentte hava sıcaklığında ani düşüş yaşanacak. Sıcaklığının düşmesiyle birlikte, pazar günü akşam saatlerinde fırtına başlayacak. Saatte 70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgara karşı, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları karşısında uyardı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 17:31

İstanbul'da kış geri dönüyor. Hafta sonu bahar havasının etkili olacağı İstanbul'da pazar akşamı başlayacak fırtınayla birlikte ani sıcaklık düşüşü yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

HAVADA ANİ VE SERT DEĞİŞİM OLACAK

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

İstanbul için tarih ve saat verildi! Sağanak ve fırtına geri dönüyor: 8 derece birden düşecek

POYRAZ SERT EDECEK

Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılan açıklamada, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İstanbul için tarih ve saat verildi! Sağanak ve fırtına geri dönüyor: 8 derece birden düşecek

HAFTA ORTASINA KADAR SÜRECEK

Yurt genelinde yağışlı havanın, gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın devam edeceğini dile getiren Macit, yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceğini söyledi.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (23 NİSAN 2025)
Meteoroloji, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yanı sıra Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını duyurdu. Antalya'nın batı kıyıları da yağışlı bölgeler arasında yer alıyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde kalacağı bildirildi.
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