İstanbul için tarih ve saat verildi! Sağanak ve fırtına geri dönüyor: 8 derece birden düşecek

Son haftalarda mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları başta İstanbul olmak üzere düşüyor. İBB yetkililerinden yapılan açıklamaya göre megakentte hava sıcaklığında ani düşüş yaşanacak. Sıcaklığının düşmesiyle birlikte, pazar günü akşam saatlerinde fırtına başlayacak. Saatte 70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgara karşı, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları karşısında uyardı.
İstanbul'da kış geri dönüyor. Hafta sonu bahar havasının etkili olacağı İstanbul'da pazar akşamı başlayacak fırtınayla birlikte ani sıcaklık düşüşü yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.
Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı.
Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.
Sıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılan açıklamada, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Yurt genelinde yağışlı havanın, gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın devam edeceğini dile getiren Macit, yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceğini söyledi.