İstanbul için tarih ve saat verildi! Sağanak ve fırtına geri dönüyor: 8 derece birden düşecek

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (23 NİSAN 2025)

Meteoroloji, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yanı sıra Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını duyurdu. Antalya'nın batı kıyıları da yağışlı bölgeler arasında yer alıyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde kalacağı bildirildi.