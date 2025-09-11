Menü Kapat
 | Özge Sönmez

İstanbul ve birçok ilde tehlike çanları çalıyor! Harita siyaha döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı kuraklık haritası uzmanları endişelendirdi. İstanbul dahil olmak üzere birçok bölge, olağanüstü kuraklığı temsil eden siyah renge büründü. Prof. Dr. Murat Türkeş ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar çok geniş bir alanda şiddetli ve aşırı kuraklıklar yaşandığına işaret etti. İşte detaylar...

İstanbul ve birçok ilde tehlike çanları çalıyor! Harita siyaha döndü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 13:08

Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Standartlaştırılmış İndeksi (SPI) verileri hem uzmanları hem de vatandaşları endişelendirdi. Verilere göre, ağustosta 'nin büyük bölümünde şiddetli etkileri görüldü. Türkiye genelinde ağustosta ortalama yağış ise 7,9 milimetre olarak kaydedilirken, son 55 yılın en sıcak dördüncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

Boğaziçi Üniversitesi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, son iki yıldır Türkiye'nin büyük bölümünde kısa ve uzun süreli kuraklıkların sürdüğünü söyledi.

İstanbul ve birçok ilde tehlike çanları çalıyor! Harita siyaha döndü

MARMARA'DAN GÜNEYDOĞU'YA DURUM KRİTİK

Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar çok geniş bir alanda şiddetli ve aşırı kuraklıklar yaşandığına işaret eden Türkeş, "Özellikle Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun tamamında uzun süreli tarımsal, hidrolojik ve ekolojik kuraklıklar etkili oldu." ifadesini kullandı.

İstanbul ve birçok ilde tehlike çanları çalıyor! Harita siyaha döndü

ŞİDDETLİ KURAKLIK ETKİSİNİ ARTTIRIYOR

Türkeş, ağustos ayı kuraklık haritasına göre, İç Anadolu'nun güneyi, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli yöreleri dışında Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde şiddetli kuraklık olduğuna dikkati çekerek, benzer durumun üç aylık değerlendirmelerde de ortaya çıktığını vurguladı.

Standartlaştırılmış yağış-buharlaşma indisine de değinen Türkeş, ağustosta Türkiye genelinde, İç Anadolu'nun güneybatısı ve kısmen Güneybatı Anadolu ile Doğu Karadeniz dışında kalan çok büyük bir bölümünde meteorolojik kuraklığın devam ettiğini aktardı.

Türkeş, 12 aylık verilere bakıldığında ise Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Muğla yöresi dışında Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde uzun süreli şiddetli kuraklıkların sürdüğünü kaydetti.

KURAKLIK EYLÜLDE DE DEVAM EDECEK

Kuraklığın eylülde de süreceğini vurgulayan Türkeş, şunları kaydetti:
"Ne yazık ki çok büyük bir olasılıkla eylülde de bu kuraklığı hafifletecek bir yağış beklenmiyor.

Uzun vadeli tahminler eylülde yağışların genellikle normallerin altında ya da civarında olacağını gösteriyor.

Bu kuraklıkları azaltacak bir yağış görünmüyor.

Kötü haber, yeni su yılına yani 2025-2026'ya da Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklıkla gireceğiz.

İstanbul ve birçok ilde tehlike çanları çalıyor! Harita siyaha döndü

Yeni mevsimine toprak kuru girecek, bu da tarım açısından çok olumsuz."

Türkeş, Türkiye'de 2023'ten bu yana beri kuraklık yaşandığını anımsatarak, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye en az aynı ölçüde kurak. Türkiye 2023 yılından beri sürekli, özellikle ülkenin batı ve güney yarısında, kuraklıkların alan ve şiddet açısından daha fazla etkili olduğu yılları yaşamaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

AKDENİZ İKLİMİ KARADENİZ'E KAYDI

Kuraklığın Karadeniz bölgesindeki etkilerine de değinen Türkeş, iklim değişikliğinin etkisiyle Akdeniz ikliminin giderek Batı ve Orta Karadeniz'de etkisini göstermeye başladığını ifade etti.

Türkeş, "Karadeniz'de önümüzdeki 10-15 yıl içinde nemli, ılıman iklim karakterinden Akdeniz iklimine doğru bir dönüşüm olacak. Batı Karadeniz'de bu yıl yaşanan orman yangınları da bunun göstergesi." dedi.

İstanbul ve birçok ilde tehlike çanları çalıyor! Harita siyaha döndü

NEREDEYSE DURUM HER YERDE AYNI

Türkiye'nin yanı sıra çevre coğrafyada da benzer tablonun görüldüğüne dikkati çeken Türkeş, "Son bir yılda Balkanlar, Güney Rusya, Ukrayna, Irak ve Suriye'nin kuzeyi, Kafkasların büyük bölümü, Tunus ve Cezayir'de uzun süreli normallerine göre daha sıcak ve kurak koşullar yaşandı. Bu durum toprak neminden hidrolojik su kaynaklarına, tarımdan enerjiye kadar pek çok alanı etkiliyor." uyarısında bulundu.

İstanbul ve birçok ilde tehlike çanları çalıyor! Harita siyaha döndü

Türkeş, artık her damla suyun iklim değişikliği koşullarında daha değerli hale geldiğini belirterek, Türkiye'nin entegre bir kuraklık yönetim döngüsünü tüm sektörlerde ve havzalarda uygulaması ve yeraltı sularının ve su toplama havzalarının korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

