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 | Özge Sönmez

İstanbul'a bahar geldi! Hafta sonu sıcaklıklar yükselecek: Uzman isim o tarihi işaret etti

Birçok ilde etkili olan dondurucu soğuklar yurdumuzu terk ediyor. Yeni hafta soğuk ve kasvetli başlasa da bugünden itibaren sıcaklıklar 10 derece birden artacak. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamında bahar havası hakim olacak.

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İstanbul'a bahar geldi! Hafta sonu sıcaklıklar yükselecek: Uzman isim o tarihi işaret etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 09:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve uzmanlar İstanbul ve yurt geneli için müjdeli haberi verdi. Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği birçok ilde güneş yüzünü gösterecek, bahar havası gelecek. Ani sıcaklık değişimlerinin yaşanacağı illerde hava sıcaklıkları 10 derece birden artacak. Hafta sonu ise İstanbul'da yazdan kalma günler etkisini gösterecek.

"İSTANBUL'A BAHAR HAVASI GELECEK"

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, kentte hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceğini, yüksek basınç sisteminin etkisiyle bahar havasının yaşanacağını söyledi.

Özdemir, bölgeye giren alçak basınç ve cephe sisteminin etkisiyle kentte 2 gündür havanın soğuk ve yağışlı geçtiğini belirtti.

İstanbul'da bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlayacağını aktaran Özdemir, "Gece sıcaklıkları 4 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 10 derece seviyelerinde olacak. Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bahar havası gelecek." dedi.

"ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT"

Özdemir, hava sıcaklığının artmasına rağmen gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olacağını vurgulayarak, "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

MART SONUNA DİKKAT

Özdemir, İstanbul'da bugün ve yarın kuzey yönlü rüzgarların etkili olacağını belirterek, "Rüzgar hızının 30 ila 50 kilometre/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

İlerleyen günlerde Orta Avrupa üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkili olacağını ve bu durumun rüzgarın zayıfladığı bölgelerde hava kirliliğini artırabileceğini aktaran Özdemir, "Eğer rüzgar İstanbul'da hafiflerse, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde hava kirliliği belirgin hale gelebilir. Solunum rahatsızlığı olan bireyler tedbir almalı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, mart ayının ikinci yarısında İstanbul'da sıcaklıkların tekrar düşebileceğini kaydetti.

Martın sonlarına doğru sıcaklık dalgalanmaları yaşanacağını aktaran Özdemir, şunları dile getirdi:

Geçici soğuma dalgaları ve yağış geçişleri görülebilir. İlkbaharın ilk ayı olan mart ayında ılık hava ve soğuk havanın yanı sıra yağışlı hava etkili olurken Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde aralıklı da olsa kar yağışları ihtimali var. Günlerin uzaması ve güneşlenme miktarının artması ile sıcaklıklar mevsim normallerine ulaşacaktır. Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde sis, pus ve don olaylarına, karın yoğun yağdığı bölgelerde çığ düşmesine dikkat edilmelidir."

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