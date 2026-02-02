İstanbul'da 12 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi bulundu

İstanbul'da 12 yıl önce işlenen cinayette gelişme yaşandı. Şişli'de gidilen adreste yıllardır aranan cinayet şüphelesi yakalanarak emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 12 yıl önce Şişli'de işlenen cinayetin aranan şüphelisi ile ilgili ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Bağcılar'daki bir adrese yapılan operasyonda 24 Aralık 2014 tarihinde Şişli ilçesi Vali Konağı Caddesi'nde Vedat Şahin isimli şahsın öldürülmesine ilişkin cinayet şüphelisi olarak aranan E.D., ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.