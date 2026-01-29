Menü Kapat
Editor
Editor
 | Selahattin Demirel

Balıkesir'de camide cinayet işleyen kişi denetimli serbestlikten mi yararlandı? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama var

Balıkesir'de namaz kılmak için camiye gelen vatandaşın, denetimli serbestlikle cezaevinden çıkarak camide kamu hizmeti yapan şahıs tarafından öldürüldüğü iddiasına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Balıkesir'de camide cinayet işleyen kişi denetimli serbestlikten mi yararlandı? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama var
Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Yeniköy mahallesi, camide sabah namazı saatlerinde yaşanan cinayetle sarsıldı.

Yerel haberlere göre olayda 79 yaşındaki Hamdi M., denetimli serbestlikle cezaevinden çıkarak camide kamu hizmeti yaptığı iddia edilen 39 yaşındaki F.Ş.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen H.M., olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan cinayet hakkında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıklama yaparak olayın failiyle ilgili bilgi verdi.

"DENETİMLİ SERBESTLİKLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOK"

Kurumun açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "denetimli serbestlik yasasından yararlanarak ceza infaz kurumundan çıkan ve ibadethanede kamu hizmetini ifa eden şahıs, namaza gelen vatandaşı öldürdü" şeklinde yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu şahsın ceza infaz kurumuna giriş tarihinin 31 Ekim 2023 olduğu, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını 8 Mayıs 2024-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği, son yapılan infaz iyileştirme düzenlemesinden yararlanmadığı anlaşılmış olup, olayın denetimli serbestlik ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu iddiayı paylaşanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

