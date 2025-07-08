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 | Merve Yaz

İstanbul'da asfalt yanacak! Sıcaklık rekoruna hazır olun

Yurdun genelinde hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltacak derecede... İstanbul'da ise termometreler 30 derecelerin üstünde seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre ise sıcaklık 9 Temmuz'da (yarın) pik yapacak. 34 dereceyi bulacak İstanbul'da asfaltın yer yer 50 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.

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İstanbul'da asfalt yanacak! Sıcaklık rekoruna hazır olun
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 10:54

Türkiye aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Yurdun büyük bölümünde bunaltan sıcaklar, bu hafta da devam edecek.

Yeni sıcak hava dalgasının altına girilecek, özellikle 9 Temmuz 2025 Çarşamba (yarın) günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, çarşamba günü 'da hava sıcaklığı gün içinde 34 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul'da asfalt yanacak! Sıcaklık rekoruna hazır olun

Ancak hissedilen sıcaklık ve özellikle asfalt üzerindeki sıcaklık çok daha yüksek seviyelere ulaşacak.

İstanbul'da asfalt yanacak! Sıcaklık rekoruna hazır olun

Uluslararası platformu Accuweather'da ise İstanbul'daki hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü.

İstanbul'da asfaltın yer yer 50 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi. Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan haritalı paylaşımda, "Çarşamba günü İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığı yer yer 50 dereceye ulaşacak. Suratımıza yerden bir buhar tabakası çarpacak" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da asfalt yanacak! Sıcaklık rekoruna hazır olun



DİĞER İLLERDE HAVA DURUMU

Bu arada sıcaklık güney kesimlerde 40 derecelerin üzerine çıkacak. 'da 37, 'de 38, 'da 32 ve 'da 38 derece olacak ölçülmesi bekleniyor.

Ancak 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 6-10 derece birden düşecek.

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