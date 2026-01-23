İstanbul'da Balkan Barış Platformu toplandı! Bakan Fidan'dan kritik mesaj

Zirve kapsamında Bakan Fidan; Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk’tan gelen mevkidaşlarıyla hem toplu hem de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye’nin yanı sıra Balkan coğrafyasının kilit ülkelerinin dışişleri bakanları hazır bulundu.

TÜRKİYE'NİN BİRLEŞTİRİCİ ROLÜ VURGULANDI

Hakan Fidan, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye öncülüğünde kurulan bu platformun bölgesel sahiplenmeyi artırdığına ve somut iş birliği zeminleri oluşturduğuna dikkat çekti. Platformun kapsayıcı yapısının önemine değinen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin birleştirici rolüyle, sonuç odaklı ve kapsayıcı bu mekanizmayı geliştirmeyi önemsiyoruz. Balkanlar'da barış, istikrar ve refaha katkı sunmayı, ortak geleceğimize yatırım yapan adımlara öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Toplantı sonucunda katılımcı ülkeler, diyaloğun derinleştirilmesi ve bölgesel sorunlara ortak çözümler üretilmesi konusunda mutabık kaldı. Bakan Fidan, paylaştığı mesajda platformun Balkanlar'da barış ve refahın kalıcı hale gelmesi için stratejik bir çerçeve sunduğunu kaydetti.