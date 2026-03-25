İstanbul'da dev silah kaçakçılığı operasyonu: 122 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İstanbul Sancaktepe'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, kurusıkıdan çevrilmiş 122 tabanca ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 02:56
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 02:58

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul İl Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, araçlarla Sancaktepe ve Kartal ilçelerine kaçak silah sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık tarafından alınan izinle bir kapalı kasa bir minibüsü Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi civarında yakın takibe alan Organize Polisi, silah sevkiyatı olacağı yönünde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde bir süre sonra aracın önünü keserek durdurdu.

122 TABANCA VE YÜZLERCE SİLAH PARÇASI

Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi'nde sokak içerisinde durdurulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. ve sonrasında bir ikamette yapılan aramalarda toplamda, kurusıkıdan çevirme 122 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 350 mermi, 12 sürgü, 44 gövde, 100 namlu ve muhtelif sayıda silah parçası ele eğitildi.

SORUŞTURMA ORGANİZE ŞUBE'DE SÜRÜYOR

Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

