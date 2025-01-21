İstanbul'da DMW ve Köksal Akademi ortaklığında İnsan Hakları Formu düzenlendi.

21 Ocak 2025 16:37 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:38

DMW Diplomatlar Birliği ve Köksal Akademi tarafından organize edilen, Avrupa ve Türkiye İş Dünyasında Sürdürülebilirlik-İnsan Hakları Formu Hazırlık Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlik, iş dünyasının liderlerini, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirdi. Forumun açılışında söz alan Almanya Ticaret Odası Türkiye Resmi Temsilcisi Sayın Burkhardh Hellemann, gerçekleştirilen formun Almanya ve Türkiye için sürdürülebilir iş stratejileri geliştirmek açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Hellemann, DMW Türkiye ve Köksal Akademi’nin gerçekleştirdiği bu projelerin, iki ülke arasındaki ticari ve sosyo-ekonomik ilişkilere olumlu yansımalar yaratacağını vurguladı.

DMW Diplomatlar Birliği ve Köksal Akademi tarafından organize edilen, Avrupa ve Türkiye İş Dünyasında Sürdürülebilirlik-İnsan Hakları Formu Hazırlık Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlik, iş dünyasının liderlerini, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirdi. Katılımcılar arasında; Almanya Ticaret Odası Türkiye Resmi Temsilcisi Burkhardh Hellemann, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, DMW Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Köksal, TİSKO Genel Başkanı İlhami Ertaş, Dış Ticaret Uzmanı ve MAİB Danışmanı Mehmet Kudret Ceran, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, TASİS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Turgay Kuluğ, Risk Yönetim Derneği Başkanı Prof. Dr. O. Alp Ergör ve birçok sivil toplum kuruluşu yöneticisi yer aldı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’nin ticaret verimliliğini artırmak adına, Almanya ve Avrupa’da benzer projelerin hayata geçirilmesinin stratejik önem taşıdığını ifade etti. Palandöken, iş dünyasının sürdürülebilirlik ve insan hakları alanında güçlü bir konuma ulaşmasının, Türkiye’nin uluslararası rekabetteki yerini güçlendireceğini belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAK!

DMW Türkiye Başkanı Sayın Ferhat Bozçelik, konuşmasında, Türkiye’nin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesi için sorumlulukla ve titizlikle çalıştıklarını vurguladı. Bozçelik, Türkiye'nin ekonomik ve etik dönüşüm sürecinde bu tür önemli girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade ederken, Türk şirketlerinin uluslararası rekabet gücünü artıracak, Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine katkı sağlayacak çalışmaların önemi üzerinde durdu.

Köksal Akademi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Köksal, Türkiye’nin iş dünyasını Avrupa pazarlarına uyumlu, insan hakları odaklı ve sürdürülebilir bir merkez haline getirme vizyonuyla yola çıktıklarını belirtti. Köksal, ayrıca iş dünyasında etik uygulamaları yaygınlaştırmak, sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek ve insan hakları ile çevresel sorumluluğu bir iş standardı haline getirmek için çalışmalarına DMW işbirliğiyle devam edeceklerini ifade etti.

Formda katılımcılar, Avrupa pazarında sürdürülebilir ticareti geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmak, iklim değişikliği ve çevresel zararların sosyal etkilerini ve risklerini azaltma stratejilerini geliştirmek amacıyla fikir alışverişinde bulundular. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sendika başkanları, iş insanları ve diğer katılımcılar, sürdürülebilirlik ve insan hakları odaklı ticaretin geleceği hakkında önerilerde bulundu ve çözüm yolları geliştirdiler.

Etkinlik, iş dünyasında sürdürülebilirlik, insan hakları ve çevre odaklı çalışmaların daha da güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak kabul edildi.