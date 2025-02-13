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 | Özge Sönmez

İstanbul'da güneş yüzünü gösterecek, hava ısınacak! 16 il için kar uyarısı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla adeta buz kesti. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı görüldü. Fakat İstanbul'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı yerini güneşli günlere bırakacak. 16 il için kar uyarısı verilirken yeni soğuk hava dalgası için tarih verildi.

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İstanbul'da güneş yüzünü gösterecek, hava ısınacak! 16 il için kar uyarısı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 08:38
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 08:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmeye göre, bir süredir dondurucu soğuk ve kar yağışının etkili olduğu İstanbul'a güneşli günler gelecek. Kar yağışı ise İç Anadolu'nun doğusuna etkisini göstermeye devam edecek. Ülkenin doğusunda kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olması beklenirken 17 Şubat'ta ise yeni bir soğuk hava dalgasının yurt genelinde hakim olacağı bildirildi.

16 İL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün 16 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Aksaray ve Batman için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuz duumlara karşı tedbirli olması istendi.

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BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu( Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da bugün kar yağacak mı?
İSTANBUL 2°C, 7°C Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ETİKETLER
#sağanak yağış
#Kar Yağışı
#Kar Tatili
#Yaşam
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