İstanbul'da bazı ana arterlerde ve caddelerde meydana gelen küçük çaplı kazalar, araç arızaları ve yol yapım çalışmaları kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Anadolu Yakası’ndaki D-100 kara yolunda Kartal’da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar uzanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da haftanın ilk günü trafik kilit! İstanbul'da ana arterlerde meydana gelen küçük çaplı kazalar, araç arızaları ve yol yapım çalışmaları nedeniyle kara ulaşımı olumsuz etkilenerek trafik yoğunluğuna neden oldu. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal'dan başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar uzanıyor. TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Edirnekapı, Haliç, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 80'e, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 56'ya kadar yükseldi.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

TEM Otoyolu’nda Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki trafik yoğunluğu Ataşehir’den köprü girişine kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu’nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar yavaş seyrediyor. Avrupa Yakası’ndaki D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Edirnekapı, Haliç, Okmeydanı ve Mecidiyeköy’de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şişli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında da araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu’nda Esenler’de başlayan yoğunluk Bayrampaşa’ya kadar sürerken, Gaziosmanpaşa’dan Seyrantepe’ye kadar da trafik yoğunluğu gözleniyor.

TOPLU ULAŞIM TIKLIM TIKLIM

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşlar, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E DAYANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 80’e, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 56’ya kadar yükseldi.