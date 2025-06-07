15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde panik anları! Çok sayıda ekip bölgede: Trafik durma noktasında

İstanbul'da panik anları... 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkan bir kişi paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, Anadolu Yakası'na geçişte trafikte yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkan bir kişi paniğe neden oldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafikte yoğunluk yaşandı.

TRAFİK NORMALDE DÖNDÜ

Saat 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen olayda, köprüye çıkan bir kişi iddiaya göre etrafa tehditler savurdu. Şüpheliyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, trafik de Avrupa Yakası istikametinden Anadolu Yakası istikametine kısa süreliğine durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, trafik akışı da bir süre sonra normale döndü.

