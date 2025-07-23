İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece! Sakın dışarı çıkmayın: Termal şok yaşanabilir

İstanbul nefes aldırmayan sıcaklarla boğuşuyor. Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika kökenli sıcak hava dalgası tüm Türkiye'de etkisini fazlasıyla hissettirme başladı. Sıcaklıkların tavan yaptığı İstanbul'da bir de nem oranı zirve yapınca nefes almak bile zorlaştı. Uzman isimlerden de peş peşe kritik uyarılar geldi. Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse yaptığı açıklamada, megakentte hissedilen sıcaklığın 56 dereceye ulaştığını bildirdi. Köse, " Aşırı sıcaklar yüzünden termal şok yaşanabilir, dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

MESİM NORMALLERİNİ 12 DERECE AŞTI

Sıcak hava dalgasının Balkanlar üzerinden geldiğini belirten Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da etkisini artırarak devam ettirdiğini söyledi. Köse, "Doğu ve Güneydoğu ise klasik yaz sıcaklıklarının yanı sıra yeni rekorlara doğru gidiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyrediyor." dedi.

"İSTANBUL GÖLGEDE 38, GÜNEŞTE 56 DERECE"

Köse, "İstanbul'da bugün gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak nemin %60 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir. Güneş çarpması, termal şok, bilinç kaybı yaşanabilir" uyarısında bulundu.

"ASFALT 60 EDERECEYE ULAŞTI"

Köse, şehirlerin asfalt ve betonla kaplı olmasının da etkileri artırdığını vurgularak, "Şu an İstanbul'da asfalt sıcaklığı 60, beton sıcaklığı ise 62-63 dereceye kadar çıkıyor. Bu nedenle hissedilen sıcaklık Şanlıurfa'daki 47-48 dereceyi bile geçiyor" dedi.

BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Ahmet Köse, özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. "Bu saatlerde 15 dakikadan fazla güneş altında kalmak ciddi sağlık riski doğurur. Bu dönemlerde yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve hamileler özellikle dikkatli olmalı" diye uyardı.