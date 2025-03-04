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 | Onur Kaya

İstanbul'da iftar trafiği: Yollar kilitlendi, harita kızardı

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 19:58

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde mesai bitiminden sonra trafikte yoğunluk oluştu. İftara yetişmek isteyenlerin de eklenmesiyle kentin birçok noktasında yollar adeta kilitlendi. Trafik yoğunluğu haritası kırmızıya boyandı.

TEM VE E-5'TE ARAÇLARLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında araçlar güçlükle ilerledi. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Küçükçekmece'den başlayan trafik, Haliç Köprüsü'ne kadar uzandı.

ANADOLU YAKASI TRAFİĞİ DE KİLİT

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde de araçlar trafikte güçlükle ilerledi.
Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde oluşan trafik yoğunluğu, D-100 ve TEM Otoyolu'nda Ataşehir’e kadar uzandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E DAYANDI

İBB CepTrafik haritası verilerine göre kent genelinde yüzde 74 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar çıktı.

İFTAR SONRASI YOLLAR BOMBOŞ

Ancak iftardan sonra ise İstanbul'da yollar bomboş kaldı. İBB verilerine göre saat 19.45 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 20'nin altına düştü.

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