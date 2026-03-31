İstanbul’da iki baraj yüzde 100 doldu! Günlerdir yağan yağmur megakentte su seviyelerini bakın ne hale getirdi

İstanbul, geçtiğimiz yıl beklenen yağışların gelmemesi ve aşırı kurak geçen yaz ayı nedeniyle sonbaharda kuraklık seviyesi ile karşı karşıya kaldı. Aralık ayına gelindiğinde ise kent genelindeki barajların toplam doluluk oranı yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi. Şehir yönetimi planlı su kesintilerine karşı hazırlıklar yaparken, Ocak ayı itibariyle yaşanan yağmurlar İstanbul’da baraj doluluk oranlarına katkıda bulundu.
İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılan baraj doluluk oranları ise barajlarda yaşanan gelişmeleri gözler önüne serdi. 31 Mart Salı günü itibariyle İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki toplam doluluk oranı yüzde 64,55’e ulaştı. Aralık ayında şehrin barajlarındaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesi olurken, bugünkü oranlar ile son 10 yılın en düşük 3. Seviyesine yaklaştı.
Son 10 yılın aynı tarihteki baraj doluluk oranları ise şu şekilde:
|Yıl
|Baraj Doluluk Oranı (%)
|2016
|87.65
|2017
|89.04
|2018
|90.43
|2019
|93.78
|2020
|64.65
|2021
|72.83
|2022
|89.05
|2023
|39.46
|2024
|81.90
|2025
|79.99
|2026
|64.55
İstanbul’da 2025 Aralık ayında kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan barajlarda su seviyesi son günlerde hızla yükselirken, Elmalı ve Istrancalar barajlarında güncel su seviyesi yüzde 100’e ulaştı.
Şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki tekil su seviyeleri ise şu şekilde:
|Baraj Adı
|Su Seviyesi (%)
|Ömerli
|89,93
|Darlık
|79,87
|Elmalı
|100
|Terkos
|48,26
|Alibey
|63,22
|Büyükçekmece
|49,51
|Sazlıdere
|42,1
|Istrancalar
|100
|Kazandere
|64,15
|Pabuçdere
|32,71