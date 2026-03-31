İstanbul, geçtiğimiz yıl beklenen yağışların gelmemesi ve aşırı kurak geçen yaz ayı nedeniyle sonbaharda kuraklık seviyesi ile karşı karşıya kaldı. Aralık ayına gelindiğinde ise kent genelindeki barajların toplam doluluk oranı yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi. Şehir yönetimi planlı su kesintilerine karşı hazırlıklar yaparken, Ocak ayı itibariyle yaşanan yağmurlar İstanbul’da baraj doluluk oranlarına katkıda bulundu.





Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul’da iki baraj yüzde 100 doldu! Günlerdir yağan yağmur megakentte su seviyelerini bakın ne hale getirdi İstanbul'da kuraklık tehlikesine rağmen ocak ayından itibaren yaşanan yağmurlarla baraj doluluk oranları önemli ölçüde artarak yüzde 64,55'e ulaştı. İstanbul'da geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Aralık ayında barajların doluluk oranı yüzde 17'ye kadar geriledi. Ocak ayı itibarıyla başlayan yağmurlarla birlikte 31 Mart Salı günü itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 64,55'e yükseldi. Bu oran, son 10 yılın aynı tarihteki en düşük üçüncü seviyesine yaklaştı. Elmalı ve Istrancalar barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılan baraj doluluk oranları ise barajlarda yaşanan gelişmeleri gözler önüne serdi. 31 Mart Salı günü itibariyle İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki toplam doluluk oranı yüzde 64,55’e ulaştı. Aralık ayında şehrin barajlarındaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesi olurken, bugünkü oranlar ile son 10 yılın en düşük 3. Seviyesine yaklaştı.

Son 10 yılın aynı tarihteki baraj doluluk oranları ise şu şekilde:

2016: Yüzde 87,65,

2017: Yüzde 89,04,

2018: Yüzde 90,43

2019: Yüzde 93,78

2020: Yüzde 64,65

2021: Yüzde 72,83

2022: Yüzde 89,05,

2023: Yüzde 39,46

2024: Yüzde 81,9

2025: Yüzde 79,99

2026: Yüzde 64,55

İKİ BARAJ YÜZDE YÜZ DOLDU

İstanbul’da 2025 Aralık ayında kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan barajlarda su seviyesi son günlerde hızla yükselirken, Elmalı ve Istrancalar barajlarında güncel su seviyesi yüzde 100’e ulaştı.

Şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki tekil su seviyeleri ise şu şekilde: