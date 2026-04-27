İstanbul’da ilginç olay: Kahvehanedekiler sokağa döküldü!

Olay, 25 Nisan 2026 tarihinde saat 20.40 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilin ses sisteminden çıkan yüksek ses kahvehanenin camlarında titremeye neden oldu.
İçeride oturan müşteriler deprem olduğunu düşünerek korku içinde kendilerini dışarı attı. Yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin masa ve sandalyeleri devirip panikle dışarı kaçtıkları anlar yer alıyor.