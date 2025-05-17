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 | Bengül Arıca

İstanbul'da iş adamına dehşeti yaşattılar! Polis kameraları tek tek inceleyip kadın tetikçiyi yakaladı

İstanbul Küçükçekmece'de bir işadamına önce mesajla tehdit edildi daha sonra da iş yeri kurşunlandı. İş adamının şikayeti üzerine polisin tek tek incelediği kamera görüntülerinden saldırgan tespit edildi. Eşofmanla saldırıyı düzenleyen bir apartman boşluğunda kıyafetini değiştirip etek giyince kadın olduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen kadın tetikçi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul'da iş adamına dehşeti yaşattılar! Polis kameraları tek tek inceleyip kadın tetikçiyi yakaladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 11:57

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan iş adamı H.S. telefonuna gelen bir mesajla neye uğradığını şaşırdı. 'Babanın bize vergi borcu var. Ailenin en büyüğü sensin. Ödemezsen ölürsün' yazan mesajın ardından bir de işyerine ait kurşunlanma videosu gönderildi. Bu mesajlar üzerine iş adamı polise şikayette bulundu. Harekete geçen polis ekipleri olay yerine gidip kamera görüntülerini tek tek inceledi.

İstanbul'da iş adamına dehşeti yaşattılar! Polis kameraları tek tek inceleyip kadın tetikçiyi yakaladı

MİNİ ETEKLİ KADIN ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen kamera görüntülerinde şüphelini bir araçla gelip olayı gerçekleştirdiği ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülerin devamında bir apartman boşluğuna giren şüpheli orada kıyafetlerini değiştirip mini etek giydi, ardından da çağırdığı korsan taksi ile olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da iş adamına dehşeti yaşattılar! Polis kameraları tek tek inceleyip kadın tetikçiyi yakaladı

23 YAŞINDAKİ TETİKÇİ KADIN TUTUKLANDI

İncelenen kamera görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda kimliği tespit edilen tetikçi Esra T. Küçükçekmece'de gözaltına alındı.

23 yaşında olduğu öğrenilen tetikçi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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