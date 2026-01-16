İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Beklenen kar için uyarı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonunda etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor. Cumartesi günü İstanbul'da beklenen aralıklı ve yerel yağışların pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN KAR VAR MI?

Dondurucu soğukların İstanbul'da etkisini arttıracağını bildiren AKOM yaptığı açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yarın (Cumartesi) itibarıyla etkisini kaybetmesiyle birlikte, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünün soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi; sıcaklıkların 3–5°C birden düşerek kış değerleri civarında seyretmesi beklenmektedir" ifadeleri kullandı.