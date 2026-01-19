İstanbul'da kar uyarıları dikkate alındı, akşam korkulan olmadı

İstanbul'da vatandaşların kar uyarılarını dikkate alması ile metrobüs, metro, E-5 kara yolunda yoğunluk yaşanmadığı dikkat çekti.

UYARILAR DİKKATE ALINDI



İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Beyaz bir örtüyle uyanan İstanbullular, sokak ve caddelerde zor anlar yaşadı. Vatandaşların yetkililerin yaptığı uyarıları dikkate aldığı görüldü. İstanbul'da mesai çıkışında E-5 kara yolu, Okmeydanı, metro, metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadığı görüldü.