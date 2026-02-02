İstanbul’da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı!

Yoğun kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkili olurken, İstanbul son günlerde yağmurlu hava mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta bahar aylarını aratmayan sıcaklıklar ise hafta sonu itibariyle yeniden düşüşe geçti. Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan İstanbul’da önümüzdeki günlerde beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin Tgtr Haber’e önemli detaylar aktardı. Uzman isim açıklamasında “Kar İstanbul’u teğet geçecek” dedi.

İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul’da sıcaklıkların şehir merkezlerine kar yağacak kadar düşmesinin beklenmediğini aktaran Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, kuzeyden gelen soğuk havanın tam olarak Türkiye üzerinde olmadığını, sadece soğuğunun hissedileceğini belirtti.

Bu gece itibariyle buzlanma yaşanacağına dikkat çeken ve vatandaşları uyaran Demirhan, özellikle şehir merkezlerinde bir kar yağışı ihtimali olmadığının altını çizdi. Ancak Aydos tepesi civarları gibi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olma ihtimalinin olduğunu belirten uzman isim şehir merkezlerinde yağmurla mücadele etme durumunun olabileceğine dikkat çekti.

"FIRTINA EĞİŞİNDE BİR RÜZGAR BEKLENİYOR"

Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, sıcaklıkların gece saatlerinde en fazla sıfır dereceye kadar düşmesinin beklendiğini sonrasında ise yeniden yükselişe geçeceği için kar yağışı beklenmediğinin altını çizdi. Önümüzdeki günlerde ise kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle rüzgarın artabileceğini belirten Demirhan, fırtına eşiğinde bir rüzgar beklendiğini kaydetti.