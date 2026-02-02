Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
 Şenay Yurtalan

İstanbul’da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı!

İstanbul, son günlerde soğuk hava ve sağanak yağmurun etkisi altına geldi. Hızla düşen hava sıcaklıkları ve yağışlar hayatı olumsuz etkilerken gözler kar yağışına çevrildi. Tgrt Haber’in konuğu olan Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan milyonların aklındaki “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusunu canlı yayında cevapladı. İşte ayrıntılar…

Yoğun yağışı yurdun birçok bölgesinde etkili olurken, son günlerde yağmurlu hava mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta bahar aylarını aratmayan sıcaklıklar ise hafta sonu itibariyle yeniden düşüşe geçti. Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan İstanbul’da önümüzdeki günlerde beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin Tgtr Haber’e önemli detaylar aktardı. Uzman isim açıklamasında “Kar İstanbul’u teğet geçecek” dedi.

İstanbul’da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı!

İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul’da sıcaklıkların şehir merkezlerine kar yağacak kadar düşmesinin beklenmediğini aktaran Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, kuzeyden gelen soğuk havanın tam olarak Türkiye üzerinde olmadığını, sadece soğuğunun hissedileceğini belirtti.

Bu gece itibariyle buzlanma yaşanacağına dikkat çeken ve vatandaşları uyaran Demirhan, özellikle şehir merkezlerinde bir kar yağışı ihtimali olmadığının altını çizdi. Ancak Aydos tepesi civarları gibi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olma ihtimalinin olduğunu belirten uzman isim şehir merkezlerinde yağmurla mücadele etme durumunun olabileceğine dikkat çekti.

İstanbul’da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı!

"FIRTINA EĞİŞİNDE BİR RÜZGAR BEKLENİYOR"

Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, sıcaklıkların gece saatlerinde en fazla sıfır dereceye kadar düşmesinin beklendiğini sonrasında ise yeniden yükselişe geçeceği için kar yağışı beklenmediğinin altını çizdi. Önümüzdeki günlerde ise kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle rüzgarın artabileceğini belirten Demirhan, fırtına eşiğinde bir rüzgar beklendiğini kaydetti.

ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#kar
#soğuk hava
#Meteoroloji Uzmanı
#Yaşam
TGRT Haber
