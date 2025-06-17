İstanbul'da bir iş yerinde korkutan patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul Güngören'de bir iş yerinin buhar kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede büyük çapta maddi hasar oluştu.
İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan kot taşlama atölyesinde korkutan bir patlama meydana geldi. Atölyedeki buhar kazanı adeta bir bomba gibi patladı.
Patlama nedeniyle çevrede büyün panik yaşanırken, bitişikte bulunan bir gıda deposunda geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri patlamadan hafif şekilde etkilenenleri ayakta tedavi etti. Polis, patlamaya ilişkin inceleme başlattı. Yaşanan patlamanın yol açtığı hasar, havadan görüntülendi. Görüntülerde atölyenin yanında bulunan gıda deposunun büyük hasar aldığı görüldü.