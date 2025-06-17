İstanbul'da bir iş yerinde korkutan patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul Güngören'de bir iş yerinin buhar kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede büyük çapta maddi hasar oluştu.