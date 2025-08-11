İstanbul'da korkutan yangın! Ağaçlık alandan alevler yükseldi: Ekipler bölgede

İstanbul'da Çatalca Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin samanlığında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

Aynı anda TEM otoyolu Kumburgaz mevkiinde yol kenarında bulunana ağaçlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ALEVLERE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Havadan da helikopter destek veriyor. Çiftlikteki yangın kontrol altına alınırken, ağaçlık alandaki yandın devam ediyor. Yangın havadan görüntülendi.