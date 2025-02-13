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 | Baran Aksoy

İstanbul'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

Son dakika haberi: İstanbul Arnavutköy'de bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'nda yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 11:21

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'nda yangın çıktı. Okulun çatısından dumanların yükseldiğini görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Okulda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonra yangın söndürüldü.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DRONE KAMERASINDA

Kısa sürede söndürülen yangının ardından itfaiye ekipleri okul içerisinde kontrol gerçekleştiriyor. Ekiplerin çalışması havadan dron ile görüntülendi.

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Sıkça Sorulan Sorular

YANGIN SIRASINDA NE YAPILMALI?
Yangın sırasında sakin kalıp panik yapmamalısın. Yangını fark ettiğinde hemen itfaiyeyi aramalısın. Eğer yangın küçükse, yangın söndürücü ile müdahale edebilirsin. Yoğun duman varsa yere yakın durmalı ve temiz hava almaya çalışmalısın. Kapalı bir alandaysan kapıyı kapatarak altına ıslak bez koymalı ve duman girişini engellemelisin. Yangın büyüdüğünde derhal binayı terk etmelisin. Asansör yerine merdivenleri kullanarak güvenli bir şekilde çıkmalısın. Dışarı çıktıktan sonra tekrar içeri girmemeli ve yetkililerin talimatlarını beklemelisin.
ETİKETLER
#yangın
#tahliye
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#borsa istanbul
#ıtfaiye
#İmamhatip Ortaokulu
#Yaşam
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