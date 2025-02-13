İstanbul'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

YANGIN SIRASINDA NE YAPILMALI?

Yangın sırasında sakin kalıp panik yapmamalısın. Yangını fark ettiğinde hemen itfaiyeyi aramalısın. Eğer yangın küçükse, yangın söndürücü ile müdahale edebilirsin. Yoğun duman varsa yere yakın durmalı ve temiz hava almaya çalışmalısın. Kapalı bir alandaysan kapıyı kapatarak altına ıslak bez koymalı ve duman girişini engellemelisin. Yangın büyüdüğünde derhal binayı terk etmelisin. Asansör yerine merdivenleri kullanarak güvenli bir şekilde çıkmalısın. Dışarı çıktıktan sonra tekrar içeri girmemeli ve yetkililerin talimatlarını beklemelisin.