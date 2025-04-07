İstanbul'da polise silahlı saldırı! Motosikletli saldırganlar yaralı olarak yakalandı

Bakırköy'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli şüpheliler ekiplere silahla ateş açtı. Kaçan şüpheliler uzun süren takibin ardından Fatih'te kaza yaptı. Bu esnada yine polisle çatışmaya giren zanlılar vurularak yakalandı.

İstanbul Bakırköy'de korku dolu anlar yaşandı. Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde silah seslerinin olduğu ihbarını değerlendiren polis, İstanbul Caddesi'nde plakasız motosikletle iki kişinin kaçtığını fark etti. Kaçan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu. Polisin ihtarlarına silahla ateş ederek karşılık veren 2 zanlı, Fatih Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli istikametine doğru kaçmaya başladı.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Kovalamaca esnasında da polise silahla ateş açmaya devam eden şüpheliler, durdurulmak istenince Fatih ilçesi Balık Barınağı'na yakın bir noktada kaza yaptı.

Bu esnada yine polisle çatışmaya giren zanlılar, vurularak yakalandı.

YARALI OLARAK YAKALANDI

Mehmet Furkan Y. (17) ile Serkan Z. (20) olduğu öğrenilen şüpheliler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlıların üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 boş şarjör ve 24 boş kovan ele geçirildi. Motosiklet, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, açılan ateş sonucu polis aracına da kurşun isabet ettiği öğrenildi.