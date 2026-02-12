Haftanın dördüncü günü akşam iş çıkışında İstanbullu trafikte kaldı. Yağışla beraber mesai bitiminin ardından yola çıkmak isteyen şehirliler yolda uzun süreler geçirmek zorunda kaldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da sağanakla beraber trafik rekor kırdı! Yoğunluk haritası 90'ı aştı İstanbul'da haftanın dördüncü günü iş çıkışı yaşanan yağış ve artan trafik yoğunluğu nedeniyle şehir genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Trafik haritası verilerine göre ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu (Haliç-Bahçelievler ve Mecidiyeköy mevkiileri), TEM Otoyolu (Gaziosmanpaşa-Mahmutbey Gişeleri), Otogar Hal Bağlantı yolları ve Kennedy Caddesi (Avrasya Tüneli'ne kadar) yoğunluk yaşandı. Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (her iki yönde), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi (Altunizade'den başlayan), D-100 kara yolu (Kadıköy-Kartal arası aralıklarla) ve TEM Otoyolu (Sancaktepe-Ataşehir arası) yoğunluk gözlendi. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görüldü.

TRAFİK HARİTASI YÜZDE 90'I GÖRDÜ

Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar yaşanırken haritalara göre ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 90'a varıp aştı.



İSTANBULLU YOLDA KALDI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç mevkisinden Bahçelievler'e kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Mecidiyeköy mevkisinde de trafik yoğunluğu çift yönlü etkili oluyor.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

D-100 kara yolunda Kadıköy'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğun trafik gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.