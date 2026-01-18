Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İstanbul'da servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı'na gitmekte olan servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 06:11
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 06:26

'da gece saatlerinde etkili olan trafik kazalarını da beraberinde getirdi. İstanbul 'na giden servis aracı kayganlaşan yolda kaza yaptı.

SERVİS ARACI BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Kuzey Çevre Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkisinde İstanbul Havalimanı istikametine seyir halindeki F.S. idaresindeki 34 LPT 868 plakalı servis minibüsü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

İstanbul'da servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu minibüs içerisinde sıkışan kişiler bulundukları yerden çıkarıldı.

İstanbul'da servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

FECİ KAZADA 11 YARALI VAR

Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OTOYOLUN 2 ŞERİDİ KAPATILDI

Öte yandan kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli’de feci kaza! Çaya uçan otomobil baba ile oğluna mezar oldu
ETİKETLER
#istanbul
#trafik kazası
#havalimanı
#kar yağışı
#Servisağlıksahabis
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.