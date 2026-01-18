İstanbul'da servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. İstanbul Havalimanı'na giden servis aracı kayganlaşan yolda kaza yaptı.

SERVİS ARACI BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Kuzey Çevre Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkisinde İstanbul Havalimanı istikametine seyir halindeki F.S. idaresindeki 34 LPT 868 plakalı servis minibüsü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu minibüs içerisinde sıkışan kişiler bulundukları yerden çıkarıldı.

FECİ KAZADA 11 YARALI VAR

Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OTOYOLUN 2 ŞERİDİ KAPATILDI

Öte yandan kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.