İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle hem kara hem de deniz trafiği olumsuz etkilendi. Boğaz'a çöken sis görüş mesafesini neredeyse birkaç metreye düşürürken, İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı’nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da sis alarmı! Boğaz hattı trafiğe kapatıldı: Sefer iptalleri peş peşe duyuruldu İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hem kara hem de deniz trafiğini olumsuz etkiledi ve Boğaz'da görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Boğaz'a çöken sis görüş mesafesini birkaç metreye düşürdü. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. İstanbul Boğazı'nı kaplayan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi. Şehir Hatları tarafından iptal edilen birçok vapur seferi olduğu belirtildi.

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Şehir içi denizden ulaşımda iptallere sebep olan sis, uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamaya göre ise, Beykoz-Sarıyer Hattı Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

06:50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

06:15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

Küçüksu-İstinye Hattı

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

Çubuklu-İstinye Hattı

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı

07:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07:05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

07:00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

Kadıköy-Sarıyer Hattı

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

07:15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi

07:20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Seferleri iptal edildi.