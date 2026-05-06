Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da sis alarmı! Boğaz hattı trafiğe kapatıldı: Sefer iptalleri peş peşe duyuruldu

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis deniz trafiğini felç etti. Görüş mesafesi birkaç metreye düşerken, Boğaz hattının trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Sefer iptalleri peş peşe geldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 08:37

'da sabah saatlerinde etkili olan nedeniyle hem kara hem de deniz trafiği olumsuz etkilendi. Boğaz'a çöken sis görüş mesafesini neredeyse birkaç metreye düşürürken, İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı’nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da sis alarmı! Boğaz hattı trafiğe kapatıldı: Sefer iptalleri peş peşe duyuruldu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hem kara hem de deniz trafiğini olumsuz etkiledi ve Boğaz'da görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı.
Boğaz'a çöken sis görüş mesafesini birkaç metreye düşürdü.
Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nı kaplayan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.
Şehir Hatları tarafından iptal edilen birçok vapur seferi olduğu belirtildi.



İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Şehir içi denizden ulaşımda iptallere sebep olan sis, uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamaya göre ise, Beykoz-Sarıyer Hattı Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
06:50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
06:15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
Küçüksu-İstinye Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Çubuklu-İstinye Hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı
07:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07:05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07:00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
07:15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi
07:20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Seferleri iptal edildi.


