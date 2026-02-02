Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'da tatilin ardından haftanın ilk iş günü dönüş trafiği

İstanbul, haftanın ilk iş gününde akşam eve dönüş trafiğinde yine trafik sıkışıklığı yaşadı. Mesai bitiminde yollara düşülmesiyle beraber trafik haritası yüzde 80'i aştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da tatilin ardından haftanın ilk iş günü dönüş trafiği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 19:42

Okulların açılmasıyla beraber İstanbul yine trafikte kaldı. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile çevresinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM'deki katılım yolları arasında araçlar ağır seyrediyor.

İstanbul'da tatilin ardından haftanın ilk iş günü dönüş trafiği

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda her iki yönde, Avrasya Tüneli çıkışı ile Kartal arasında trafik akışı aksıyor.

TEM Otoyolu'nda da Sancaktepe-Çamlıca Gişeleri arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Toplu taşıma duraklarında yolcular yoğunluk oluşturuyor. Vatandaşlar araçlara binmekte zaman zaman zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 81'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul metrosunda korku dolu anlar: Sefer sırasında raydan çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul’da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı!
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.