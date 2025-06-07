İstanbul'da yollar bomboş! Trafik neredeyse hiç yok

Kurban Bayramının ikinci gününde de yollar bomboş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak kaydedildi.

İstanbul'da bayramın ilk günü olduğu gibi ikinci gününde de yollar bomboş kaldı. İBB'de alınan verilere göre; megakentte trafik yoğunluğu saat 9.30 itibarıyla yüzde 9 olarak ölçüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 9

E-5 karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde havadan dron ile çekilen görüntüde Bakırköy ve Ankara yönündeki şeritlerde trafiğin olmadığı görüldü. Trafik yoğunluk uygulaması haritasında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.