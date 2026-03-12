Menü Kapat
Yaşam
10°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İstanbul’da zorlu operasyon: 240 kiloluk kadın 7. kattan vinçle indirildi

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yaşayan 240 kilogram ağırlığındaki Ayşe Maaz, evinin 7. katından sepetli vinç yardımıyla indirilerek hastaneye götürüldü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 16:23

Sultangazi'de yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli Ayşe Maaz'ın ayaklarında his kaybı olması ve hareket edememesi nedeniyle sağlık ekiplerinden yardım istendi. Maaz'ın morbid obez olduğunun belirlenmesi üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde bulunan obez ambulans da olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede Maaz'ın solunum sıkıntısı yaşadığı ve oksijen satürasyonunun düşük olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanın acil olarak hastaneye nakledilmesine karar verildi.

TAHLİYE ÇALIŞMASINA UMKE VE AFAD EKİPLERİ DESTEK VERDİ

Yaklaşık 240 kilogram ağırlığındaki Maaz'ın, yaşadığı binanın 7. katta bulunan dairesinden çıkarılmasının güç olması nedeniyle tahliye için ek ekipler görevlendirildi. Bu kapsamda Sultangazi 8 No'lu ASHİ ekibi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi () olay yerine sevk edildi. Tahliye çalışmasına itfaiye ekipleri ile da destek verdi.

Çalışma kapsamında Maaz'ın bulunduğu odanın penceresi itfaiye ekipleri tarafından söküldü. Ardından olay yerine getirilen sepetli vinç yardımıyla sağlık ve kurtarma ekipleri 7. kata ulaştı.

VİNÇ YARDIMIYLA AŞAĞI İNDİRİLDİ

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedyeye alınan Maaz, sepetli vinç platformuna yerleştirildi. Vinç yardımıyla kontrollü şekilde aşağı indirilen Maaz, hazır bekletilen ambulansa alındı.

Tahliye süreci boyunca sağlık ekiplerince oksijen desteği verilen ve hayati bulguları yakından takip edilen Maaz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Operasyon, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İl Ambulans Servisi Başhekimliği, UMKE, Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, Sultangazi Belediyesi ve mahalle muhtarlığının işbirliğiyle gerçekleştirildi.

“ERKEK KARDEŞİ DE AYNI ŞEKİLDE OBEZ”

Hastanın iş arkadaşı Seher Örs, Maaz'la uzun süre birlikte çalıştıklarını, son yıllarda sağlık durumunun ağırlaştığını anlattı.

Örs, Maaz'ın erkek kardeşiyle birlikte yaşadığını, İstanbul'da kimseleri olmadığını, son dönemde dışarı çıkamaz hale geldiğini belirterek, "Arada bir hastalanıyordu ama son zamanlarda hiç dışarı çıkamıyordu. Ayağa kalkamıyordu, ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Bu yüzden işi de bırakmak zorunda kaldı. Erkek kardeşi de aynı şekilde obez." diye konuştu.

“2 YILDIR BÜYÜK ÖLÇÜDE YATAĞA BAĞIMLI”

Maaz'ın yaklaşık 2 yıldır büyük ölçüde yatağa bağımlı olarak yaşadığını aktaran Örs, "Artık gidip gelemiyordu. Başvuru yaptılar, ekipler bugün geldi. İçeriden kurtarıp tedavi için götürdüler. İyi ki devletimiz var." ifadelerini kullandı.

