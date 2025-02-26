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 | Bengül Büyükhan

Sakarya'daki silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! İstanbul'dan 3 kişi gelip kurşun yağdırdılar!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir okul önünde gerçekleşen olayda silahlı saldırgan bir dükkanına kurşun yağdırıp kaçmış ve U.A isimli kişi vurulmuştu. Olaylar ilgii yenir bir gelişme yaşandı. 3 şüphelinin İstanbul’dan otomobil ile geldikleri, silahı ateşleyen şüphelinin ise başka bir suçtan yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

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Sakarya'daki silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! İstanbul'dan 3 kişi gelip kurşun yağdırdılar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 11:29

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 44 yaşındaki U.A isimli kişinin silahla vurulmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 14 Ocak'ta Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu önünde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yolun karşısında bulunan dükkana silahla kurşun yağdırıp olay yerinden motosiklet ile kaçtı. Kurşunların hedefi olan 44 yaşındaki U.A. bacağından yaralanarak yere yığıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, boş kovanların bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise numaratör koyarak delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından 5 adet boş kovan incelenmek üzere merkeze götürüldü.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis şehir merkezinde KGYS ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyip olaya karışan K.E. (43), M.M.T. (37) ve N.Ç. (20)’yi tespit etti. Yapılan araştırma neticesinde olayda silahı ateşleyen N.Ç.’nin başka bir suçtan tutuklandığı ortaya çıkarken K.E. ve M.M.T. İstanbul’da yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 27 adet fişek ve 1 adet uzun namlulu silaha dönüştürücü aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
14 Ocak günü Tepekum Mahallesi Hisar Sokak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu önünde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yolun karşısında bulunan dükkana silahla kurşun yağdırıp olay yerinden motosiklet ile kaçtı. Kurşunların hedefi olan 44 yaşındaki U.A. bacağından yaralanarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Yaşam
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