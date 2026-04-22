Editor
 | Şenay Yurtalan

İstanbul’dan Mekke’ye tren için geri sayım başladı! Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı tarih verdi

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında planlanan demir yolu hattına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan el-Casir Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demir yolu hattının ortak fizibilite çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, iki ülkeyi birbirine bağlayacak demir yolu hattına ilişkin Al Arabiya kanalına konuştu.

ORTAK ÇALIŞMALAR YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Bakan Casir, Suudi Arabistan ile 'yi ve üzerinden birbirine bağlayacak demir yolu projesine ilişkin ortak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Casir, demir yolu için yapılan ortak çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

BAKAN URALOĞLU DA SÖYLEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün'e ziyareti sırasında Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak "modern Hicaz Demir Yolu"nun inşa edilmesinin planlandığını söylemişti.

Uraloğlu, üç ülke arasında inşa edilecek demir yolu hattının ilerleyen süreçte Suudi Arabistan ve Umman'a kadar uzatılmasının planlandığını ifade etmişti.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ürdün'den çıkacak yüklerin Suriye üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa ve Orta Asya'ya ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, böylece Kızıldeniz'in Akdeniz ve Avrupa ile bağlanmasının amaçlandığını vurgulamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Fidan'dan savaş diplomasisi: Rusya ve Suudi Arabistan bakanlarıyla görüştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hac öncesi Suudi Arabistan’dan kritik karar: Mekke’ye girişler izne bağlandı
