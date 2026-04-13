SON DAKİKA!
Hac öncesi Suudi Arabistan’dan kritik karar: Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, güvenliği artırmak amacıyla hac sezonu öncesinde Mekke’ye girişleri izne bağladı. Aynı zamanda umreye gelen ziyaretçilerin ülkeden ayrılması için belirlenen son tarih ise 18 Nisan olarak açıklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 16:26

İçişleri Bakanlığı, sezonu öncesinde yaptığı açıklama ile hacıların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni önlemler alındığını duyurdu. Buna göre 14 Nisan itibariyle ’ye girmek isteyen ikamet sahiplerinin ilgili kurumlardan resmi izin almasının zorunlu olacak. Bakanlığın açıklamasında bu izinlere sahip olmayan kişilerin Mekke’ye girişine izin verilmeyeceği kaydedildi. Fakat, Mekke’den verilmiş oturum belgesi bulunanlar, hac izni olanlar ve kutsal bölgelerde çalışma izni bulunan kişiler uygulamadan muaf tutulacak.

ÜLKEDEN AYRILMA SÜRESİ 18 NİSAN

Diğer yandan, vizesiyle Suudi Arabistan’a gelenler için ülkeden ayrılma süresinin 18 Nisan Cumartesi günü sona ereceği kaydedildi. Bununla birlikte, 18 Nisan’dan 31 Mayıs’a kadar "Nusuk" platformu üzerinden umre izinlerinin verilmesi de askıya alındı.

HAC SEZONUNDA ÇALIŞAN YABANCILAR İÇİN BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Pasaport Genel Müdürlüğü, hac sezonunda çalışan yabancılar için Mekke’ye giriş izin başvurularının elektronik ortamda alınacağını açıkladı. Başvurular, "Absher" platformu ve "Muqeem" portalı üzerinden yapılabilecek ve bu süreçte pasaport müdürlüklerine gitmeye gerek olmayacak.

HAC İZNİ OLMADAN İBADET YAPANLARA PARA CEZASI

Geçtiğimiz yıl ise hac izni olmadan ibadet etmeye çalışanlara ülkeye giriş yasağı ve 20 bin riyale kadar para cezası uygulanacağı duyurulmuştu. 2025 yılında hacı sayısı 1 milyon 673 bin 230 olarak kaydedilirken, bunun yüzde 10’unu ülke içinden gelenler oluşturdu.

