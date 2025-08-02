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 | Özge Sönmez

İstanbullunun beklediği sağanak yağış başladı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü

İstanbul'da kavurucu hava sıcaklıklarına sağanak arası verildi. İstanbullunun beklediği sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde hava sıcaklığı 30 derece olarak kaydedildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 14:19

ve yurt genelinde hakim olan yerini serin havaya bıraktı. Megakentte günlerdir yapılan uyarıların ardından önce hava sıcaklıkları düştü, bugün ise yer yer sağanak yağışlar görülmeye başlandı. Yerel ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin edilen kentte sıcaklık ortalama 30 derece ölçüldü.

İstanbullunun beklediği sağanak yağış başladı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLAR BAŞLADI

Kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde gök gürültülü , öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbullunun beklediği sağanak yağış başladı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü

İstiklal Caddesi'nde aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi, bazıları da başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR SAĞANAĞIN DİNMESİNİ BEKLEDİ

Bazı vatandaşların da rüzgarın etkisiyle şemsiyelerini kontrol etmekte zorlandığı görüldü. Fatih'te rüzgarla birlikte etkisini gösteren yağmur, meydan ve parkların boş kalmasına neden oldu.

İstanbullunun beklediği sağanak yağış başladı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü

Beylikdüzü ve Ümraniye'de de kısa süreli yağış geçişleri yer yer etkisini gösterdi. Üsküdar'da etkili olan yağış sırasında kimileri Boğaz manzarasının tadını çıkarırken, bazıları da duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

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ETİKETLER
#yağış
#sıcak hava dalgası
#fırtına
#Hava Durumu
#İstanbul
#Gök Gürültülü Yağış
#Yaşam
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