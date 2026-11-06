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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 23:49

İstanbul'un havası daha da kirlendi: İlçe ilçe istasyon verileri belli oldu

İTÜ bünyesinde yapılan araştırmaya göre İstanbul'da PM10 kaynaklı hava kirliliği yüzde 10 artışa geçti. İncelenen 26 istasyonun 20'sinde artış gerçekleşti. İşte ilçe ilçe İstanbul'da kirlilik verileri...

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 23:49

'da hava kirliliği geçen yılın ekim ayına göre arttı. (İTÜ) bünyesinde 26 ölçüm istasyonunun verileri en kirli ve en temiz ilçeleri gösterdi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'un havası daha da kirlendi: İlçe ilçe istasyon verileri belli oldu

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da hava kirliliği geçen yılın ekim ayına göre %10 arttı ve en kirli ilçe Sultangazi olarak belirlendi.
İstanbul'da hava kirliliğinde metreküp başına ortalama PM10 konsantrasyonu 35,2 mikrograma yükselerek geçen yıla göre %10 arttı.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) 26 ölçüm istasyonuna göre en kirli ilçe Sultangazi (71,3 mikrogram/metreküp), en temiz ilçe ise Üsküdar 1 (18,1 mikrogram/metreküp) oldu.
Geçen yıla göre daha fazla yağışa rağmen hava temizlenmedi; Prof. Dr. Hüseyin Toros, meteorolojik değişkenlerin ve yüksek basıncın etkili olduğunu belirtti.
Hava kirliliğinin ana nedenleri arasında araçlardan kaynaklanan emisyonlar ve ısınma kaynakları gösterildi.
Sağlık açısından günlük PM10 değerinin 50 mikrogramın altında olması gerektiği, ancak İstanbul'un bu değerin iki katından fazla kirli olduğu vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

YÜZDE 10 KİRLİLİK ARTTI

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un 2025 ve 2026 yıllarının ekim aylarına ait hava kirliliği verilerini karşılaştırdığı bir çalışma yaptı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarında kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) konsantrasyonu incelendi.

Kentte ekimdeki PM10 konsantrasyonu, 26 istasyonda metreküp başına ortalama 35,2 mikrogram olarak belirlendi. Bu değer, geçen yılın aynı ayında ortalama 31,9 mikrogram olarak ölçüldü. Böylece PM10 kaynaklı hava kirliliğinin geçen yıla göre yüzde 10 arttığı tespit edildi.

PM10 konsantrasyonu​​​​​​​nun kentteki 6 istasyonda azaldığı, 20 istasyonda arttığı görüldü. Ekimde kentte PM10 konsantrasyonunun en yüksek olduğu istasyon metreküp başına 71,3 mikrogramla "Sultangazi 3", en düşük ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 18,1 mikrogramla "Üsküdar 1" oldu.

İstanbul'un havası daha da kirlendi: İlçe ilçe istasyon verileri belli oldu

İSTANBUL'DAKİ İSTASYONLARDA ÖLÇÜLEN P10 ORTALAMALARI ŞU ŞEKİLDE

İstasyon2025 Ortalama2026 Ortalama
Sultangazi 353,071,3
Kağıthane 172,170,0
Selimiye34,561,4
Sancaktepe43,751,3
Tuzla44,850,4
Sultangazi 130,747,3
Sultangazi 233,444,5
Aksaray32,242,3
Kadıköy35,338,6
Yenibosna36,334,2
Kumköy17,730,7
Esenler28,930,4
Çatladıkapı28,430,4
Avcılar24,829,9
Maslak23,228,6
Sarıyer18,228,3
Arnavutköy21,926,6
Bağcılar39,526,1
Kartal24,225,9
Beşiktaş23,823,9
Alibeyköy29,222,4
Büyükada14,121,7
Ümraniye 122,321,2
Kandilli 119,119,8
Beylikdüzü60,519,5
Üsküdar 117,418,1

DAHA FAZLA YAĞIŞA RAĞMEN HAVA TEMİZLENMEDİ

Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, hava kirliliğiyle mücadelenin insan sağlığı ve ekosistemin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, toplumun ortak çözümler geliştirmesi ve harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'daki 26 ölçüm istasyonunun verilerini değerlendiren Toros, hava kirliliğinin bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttığını belirtti.

Bu artıştaki ana faktörün meteorolojik değişkenler olduğunu aktaran Toros, "Geçen yılın eylül ayı ile bu yılın aynı dönemindeki yağışları karşılaştırdığımızda, bu yıl eylülde geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla yağış meydana geldi. Çok yağış almamıza rağmen geçen yıl yağışlar daha uzun süre etkili olduğu ve arka planda alçak basınç alanları daha etkili olduğu için geçen yıl bu yıla göre daha temiz bir hava ile karşı karşıyaydık. Bu sene ise maalesef havamız daha kirli çıkmış oldu." dedi.
Toros, rüzgarın hava kirliliği üzerindeki etkisine dikkati çekerek, yüksek basıncın hakim olduğu dönemlerde hava hareketlerinin azalmasının kentlerde kirliliğin artmasına neden olduğunu kaydetti.

İstanbul'da hava kirliliğinin büyük çoğunluğunun araçlardan kaynaklandığını belirten Toros, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısının 6 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti.
Trafik yoğunluğu nedeniyle kısa sürede katedilebilecek mesafelerde yolculuk süresinin 20-30 dakikaya uzayabildiğini belirten Toros, araçların trafikte daha uzun süre kalmasının egzoz gazı salımını artırdığına dikkati çekti.

Toros, havaların soğumaya başlamasıyla ısınma kaynaklarının da devreye girdiğini aktararak, çoğu binada doğal gaz kullanılmasına rağmen bazı küçük mahallelerde veya sanayi sitelerinde doğal gaz dışındaki yakıtlarla ısınmanın sürdüğünü, bunun da hava kirliliğini artırdığını dile getirdi.
Şehirlerin, caddelerin ve sokakların temiz olmasının önemine değinen Toros, hava kirliliğine yol açan kaynakların da ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
 

İstanbul'un havası daha da kirlendi: İlçe ilçe istasyon verileri belli oldu

 

Toros, ekim ayındaki ortalama PM10 konsantrasyonunun geçen yıl 3 istasyonda, bu yıl ise 5 istasyonda metreküp başına 50 mikrogramın üzerinde olduğunu anlattı.
Sağlık açısından havadaki günlük PM10 değerinin metreküp başına 50 mikrogramın altında olması gerektiğini belirten Toros, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yıllık ortalama PM10 değerinin ise metreküp başına 15 mikrogramın altında olmasını önerdiğini aktararak, "Bu değerin iki katından fazla kirli olduğumuzu görüyoruz." dedi.

Toros, hava kirliliğinin bugünden yarına temizlenecek bir olay olmadığını, uzun vadeli çalışmalar yapılması gerektiğini, Türkiye'nin 2053 karbon sıfır hedefinin bu açıdan son derece değerli olduğunu söyledi.

Atmosfere karbon salınımına neden olan maddelerin genellikle diğer kirleticilerin de kaynağı olduğunu belirten Toros, bunların tamamının azaltılması gerektiğini ifade etti.
Toros, sanayi öncesi dönemde atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 300 ppm'in altında olduğunu, günümüzde ise 430 ppm seviyesine yükseldiğini belirterek, bu artışın insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğini kaydetti.

COP31 PROGRAMININ ÖNEMİ

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'in hava kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından önemli bir uluslararası faaliyet olduğunu dile getiren Toros, dünyanın farklı yerlerinden yöneticilerin, bilim insanlarının, öğrencilerin ve farklı kuruluşların Antalya'da bir araya geleceğini vurguladı.

Toros, hava kirliliğinin iklimi olumsuz etkilediğini, iklim değişikliğinin de taşkınlar, kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların erimesi ve susuzluk gibi sonuçlara yol açtığını, atmosferin kirlenmesinin bu sorunların arka planındaki ana nedenlerden biri olduğunu ifade etti.
Toros, hava kirliliğinin okullarda, iş yerlerinde ve evlerde gündem maddelerinden biri olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her birimiz evimizin önünü temiz tutarsak, iş yerimizin önünü temiz tutarsak, evimizde veya iş yerimizde veya ulaşımda herhangi alanda atmosfere zarar vermeyecek kirleticiler, yani atmosferin kirlenmesine katkı sağlamayacak yakıtlar kullanırsak, kaynakları verimli kullanırsak, atmosferimiz temizlenmiş olur, doğrudan sağlığımızı korumuş oluruz. Dolaylı olarak da şu anda tüm insanları tehdit eden küresel iklim değişikliğiyle ciddi anlamda mücadele etmiş oluruz. Hem de 2053 karbon sıfır hedefimize bir adım daha yaklaşmış oluruz."

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#İstanbul
#istanbul teknik üniversitesi
#Çevre Şehircilik Ve Iklim Değişikliği Bakanlığı
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Prof. Dr. Hüseyin Toros
#Yaşam
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