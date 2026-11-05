İstanbul baraj doluluk oranlarında tarihi rekor: Bir gecede son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

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İstanbul
İstanbul baraj doluluk oranlarına ilişkin veriler İSKİ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Haftalardır yağışlı havanın etkisi altında olan megakentte özellikle dün yaşanan sağanak yağışın ardından su seviyeleri rekor şekilde yükseldi. Bu son gelişme ile İstanbul’da baraj doluluk oranları son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İşte ayrıntılar…
Yaklaşık 16 milyona ev sahipliği yapan İstanbul’da geçtiğimiz yıl yaşanan su krizinin ardından 2026 yılında tablo tamamen değişti. Bahar ve yaz aylarında gerçekleşen yağışlar şehrin kullanım ve içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki su seviyesinin görece daha iyi bir duruma gelmesini sağladı. Ancak özellikle ekim ayı ile başlayan yağışlı hava dalgası barajlardaki su seviyesini hızla yükseltti.
İstanbul’da ekim ayı sonu ve kasım ayı başı itibariyle gerçekleşen sağanak yağmurlar doluluk oranlarını hızla yükseltirken, dünkü yağmurun ardından tarihi bir gelişme yaşandı. İstanbul barajlarındaki toplam su seviyesi yüzde 59,65’e yükselirken, bu oran son 10 yılın en yüksek seviyesi oldu.
2016: Yüzde 37,5
2017: Yüzde 56,26
2018: Yüzde 49,23
2019: Yüzde 41,38
2020: Yüzde 29,4
2021: Yüzde 44,73
2022: Yüzde 39,49
2023: Yüzde 17,29
2024: Yüzde 30,7
2025: Yüzde 22,24
2026: Yüzde 59,65
Son yağmurlar tekil baraj doluluk oranlarında da büyük bir etkiye neden oldu. BU kapsamda Istrancalar barajı yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşırken, diğer barajlarda da su seviyesinin dikkat çekici oranda yükseldiği görüldü. İşte İstanbul’daki 10 barajın tekil doluluk oranlarına ilişkin ayrıntılar…
Ömerli barajı 82,3
Darlık barajı 93,52
Elmalı barajı 82,3
Terkos barajı 46,75
Alibey barajı 79,29
Büyükçekmece barajı 37,08
Sazlıdere barajı 39,44
Istrancalar 100
Kazandere 11,29
Pabuçdere 7,46