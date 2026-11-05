İstanbul baraj doluluk oranlarında tarihi rekor: Bir gecede son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

ISTRANCALAR’DA DOLULUK ORANI YÜZDE 100

Son yağmurlar tekil baraj doluluk oranlarında da büyük bir etkiye neden oldu. BU kapsamda Istrancalar barajı yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşırken, diğer barajlarda da su seviyesinin dikkat çekici oranda yükseldiği görüldü. İşte İstanbul’daki 10 barajın tekil doluluk oranlarına ilişkin ayrıntılar…