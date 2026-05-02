Yaşam
Avatar
Editor
 Safa Keser

İstanbul’un yanı başındaki şehirde bahar ayında kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı

Kocaeli’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Mayıs ayında kar sürprizi yaşayan vatandaşlar, aileleriyle birlikte beyaz örtünün keyfini çıkardı.

Kent genelinde mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, kar yağışını beraberinde getirdi. Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan 'nin yüksek kesimlerinde dün belirli aralıklar başlayan ve bugün de devam eden , bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Bahar ayında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar aileleri ile beyaz örtünün keyfini çıkardı. Kar kalınlığı 12 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Timi ekipleri, ulaşımın aksamaması için görev yapıyor. Ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması ve trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede görev yapan 3 kar küreme aracı ve 7 kişilik ekip, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için 24 saati aşkın süredir mesai harcıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bahar ayında mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle 12 santimetreye ulaşan kar yağışı görüldü.
Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetleri yürütüyor.
Bölgede 3 kar küreme aracı ve 7 kişilik ekip görev yapıyor.
Ekipler 24 saati aşkın süredir mesai harcıyor.
