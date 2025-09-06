Menü Kapat
Yaşam
İzmir açıklarında 46'sı çocuk 81 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin İzmir’de gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda 81 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir açıklarında 46'sı çocuk 81 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçmenlerin 46’sının çocuk olduğu öğrenildi. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 15'i çocuk 31 düzensiz ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi, Botu (KB-89) tarafından yakalandı. Aynı gün saat 07.00’de ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7’si çocuk 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Saat 08.30’da ise ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Foça/Kolestim) ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışmada 24'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

