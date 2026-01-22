İzmir sağanağa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İzmir için günler öncesinden uyarıda bulunduğu sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

SUYA KAPILMAMAK İÇİN DEMİR KORKULUKLARA TUTUNARAK YÜRÜDÜ

Sağanak yağış özellikle Karabağlar ve Buca ilçelerinde hayatı felç etti. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karabağlar Sanayi bölgesinde dere taşması sonrası yol su altında kaldı. Bir vatandaşın suya kapılmamak için demir korkuluklara tutunarak yürümeye çalışması dikkat çekti.

SAĞANAK TRAFİĞİ DE VURDU

Kentte araç trafiği de sağanak yağıştan nasibini aldı. Araçlar yağmur suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar da güvenli noktalarda yağmurun dinmesini bekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin, taşkın bölgelerinde çalışma yaptığı bildirildi.